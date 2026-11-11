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Kocaeli'de cuma günü beklenen fırtına için uyarı: rüzgar saatte 90 kilometreye çıkabilir

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji'ye göre 12-13 Kasım'da rüzgar kuvvetlenecek; 13 Kasım sabahı hızı saatte 90 kilometreye çıkabilir, tedbirli olun.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'de cuma günü beklenen fırtına için uyarı: rüzgar saatte 90 kilometreye çıkabilir

Kocaeli valiliği meteorolojik değerlendirme sonrası uyarı yaptı

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesi doğrultusunda kentte rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesinin beklendiğini açıkladı. Yapılan uyarıda rüzgarın 13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde ve kısa süreli kuvvetli fırtına olarak esmesinin öngörüldüğü belirtildi.

ne zaman etkili olacak:

Valilik duyurusuna göre rüzgarın zamanlaması şöyle özetlendi: 12.11.2026 Perşembe öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli olarak esecek; 13.11.2026 Cuma sabahından itibaren ise 60-90 km/saat arasında fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın etkisini 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kaybetmesi tahmin ediliyor.

beklenen etkiler ve alınması gereken tedbirler:

Valilik, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların ve kurumların elektrikli cihazlara, gevşek yapı elemanlarına ve açık alanlardaki eşyalarına karşı önlem alması istendi.

Uygulanması önerilen temel tedbirler arasında dışarıda bırakılabilen hafif eşyaların sabitlenmesi veya içeri alınması, inşaat alanlarında güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi, araçların rüzgâra karşı uygun şekilde park edilmesi ve zorunlu olmadıkça seyahatlerin ertelenmesi yer alıyor. Ayrıca sahil ve deniz kenarlarında, yüksek yapılarda ve ağaçlık alanlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği riskleri en aza indirmek için il ve ilçe yöneticileri, enerji ve ulaşım kurumları ile koordinasyonun sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşlar uyarıları takip etmeye ve gerekli hâllerde ilgili kurumlarla iletişime geçmeye çağrıldı.

KOCAELİ VALİLİĞİ, KENTTE YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLENMESİ, CUMA GÜNÜ İSE HIZININ...

KOCAELİ VALİLİĞİ, KENTTE YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLENMESİ, CUMA GÜNÜ İSE HIZININ SAATTE 90 KİLOMETREYE ULAŞMASI BEKLENEN RÜZGAR VE FIRTINAYA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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