Olayın özeti:

Olay, 16 Mayıs 2025 tarihinde Turan Güneş Caddesi Selvi Camii önünde gerçekleşti. Enes Ağaç (18) idaresindeki motosiklet, Utkucan D. hakimiyetindeki minibüsle çarpıştı. Kazada Enes Ağaç hayatını kaybetti; motosikletteki arka yolcu K.K. (16) ağır yaralandı. Kazayı görüntüleyen kayıtlar, kazadan dakikalar önce Enes Ağaç'ın motosikletinin plakası okunamayan siyah bir otomobil tarafından takip edildiğini ve durdurulduğunu gösteriyor.

Mahkeme kararı:

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, 'taksirle bir kişinin ölümüne' ve 'bir kişinin yaralanmasına sebep olma' suçlarından yargılandı. Mahkeme heyeti sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi; ayrıca sanığın sürücü belgesine 2 yıl el konulması ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Duruşmaya tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Kaza anı, iddialar ve kamera kayıtları:

Ailenin aktardığına göre, kazadan önce karşılıklı yol alışverişi sırasında bir tartışma yaşandı; kayıtlar otomobilin Enes'in önünü kestiğini, yaklaşık 15-20 saniye süren bir konuşma ve bağırış seslerini gösteriyor. Baba Erkan Ağaç, görüntülerde bir şahsın çocuğuna silah çektiğini iddia etti ve olayın ardından arkadan takip eden siyah otomobilin bulunamadığını söyledi. Güvenlik kameralarındaki kayıtlara rağmen emniyetin daktilo ettiği resmi gerekçe 'plakanın okunamaması' oldu.

Ailenin tepkisi ve talepleri:

Baba Erkan Ağaç mahkeme sonrası kararı yetersiz bulduğunu belirterek, 'Bir insanın canı gitti, bunun cezası 3 yıl 4 ay olmamalı' dedi. Ağaç, kovalayan siyah otomobilin tespit edilmesini öncelikli talepleri olarak vurguladı ve '15 tane kamera kaydı olmasına rağmen nasıl oluyor da plaka okunmuyor' diye tepki gösterdi. Aile, emniyetten ve yetkililerden kayıp aracın bulunması yönünde somut adımlar bekliyor; emniyetten kendilerine 'plaka okunamıyor, ilerleyen senelerde teknoloji geliştikçe bulunur' diye bilgi verildiğini aktardı.

Davada çarpan minibüs sürücüsü cezalandırılırken, kovalayan sürücünün kimliğinin tespit edilememesi ailede soru işaretleri ve adalet beklentisi yaratmaya devam ediyor. Aile, şahit ifadeleri ve mevcut kamera kayıtlarının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

MAKTUL ENES AĞAÇ.