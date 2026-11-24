Olayın gelişimi:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda 17 Kasım tarihinde bir evin kurşunlanması ve aynı dönemde fırın önüne el bombası bırakılması üzerine başlatılan soruşturmada önemli gelişme yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden çıkan tartışmanın ardından M.A. (18) tartıştığı arkadaşının evini silahla kurşunladı.

Olayın ardından yurt dışına çıktığı belirtilen M.A., iki gün sonra Türkiye’ye döndü ve saldırıda kullanıldığı belirtilen silahı polise teslim etti. Olayla bağlantılı olarak, M.A.’nın babasının işlemekte olduğu fırının önüne Mehmet Ali Paşa Mahallesi sınırları içinde el bombası bırakıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın seyri:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, kurşunlama olayı ile fırının önüne bırakılan el bombası arasında bir bağ olup olmadığının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayların bütün yönleriyle aydınlatılması için işlemlerin devam ettiğini aktardı.

Güvenlik ve adli süreç:

İlgili birimlerin yürüttüğü soruşturma ve adli süreç devam ederken, olayla bağlantılı delillerin incelenmesi ve şüphelilerle ilgili yasal işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KURŞUNLAMA VE FIRININ ÖNÜNE EL BOMBASI BIRAKILMASI OLAYLARINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA YAKALANAN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.