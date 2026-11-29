Kocaeli büyükşehirinin destekleri üreticinin ihtiyaçlarına cevap veriyor:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa yönelik destekleri, kentteki ziraat odası başkanlarının ortak değerlendirmesinde üretime doğrudan katkı sağlıyor. Kartepe, Kandıra, Gölcük, Karamürsel ve İzmit ziraat odası başkanları, programın tohum, fide, gübre, sulama ve makine destekleri ile üreticilerin taleplerine yönelik şekillendiğini belirtti.

destek çeşitliliği ve yerel uygulamalar:

Kartepe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türker, destek paketinin yalnızca fide ve tohumla sınırlı kalmadığını, tarımsal altyapıdan makine desteğine, biberiye üretiminden seracılığa kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını söyledi. Türker, "Türkiye'de birçok önemli tarım bölgesi var ancak Kocaeli'de verilen destekleri başka yerde görmek zor" diyerek Büyükşehir'in sahaya yönelik adımlarını vurguladı. Ziraat odalarının talepleri düzenli biçimde Büyükşehir'e ilettiğini aktaran Türker, seracılık desteklerinin üreticilerce memnuniyetle karşılandığını belirtti.

kandıra örneği: sulama yatırımlarının etkisi:

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, ilçenin desteklerden yoğun şekilde faydalandığını ve özellikle kapalı sistem sulama yatırımlarının alanlarda verimi artırdığını ifade etti. Çetin, "Büyükşehir Belediyemizin tarıma verdiği destekleri inkar eden nankör olur" sözleriyle uygulamaların önemini özetledi. Çetin ayrıca kapalı sistem sayesinde bazı ürünlerde verimin iki katına çıktığını, bunun da köylerden uzaklaşan bazı kişilerin yeniden üretime dönmesine vesile olduğunu kaydetti.

Çetin, fındık alım merkezi, gübre destekleri ve ilk kez uygulanan hububat alımının üreticiler açısından önem taşıdığını belirterek, diğer illerden Kocaeli uygulamalarını incelemeye gelenler olduğunu söyledi.

gölcükte gübre desteğinin önemi:

Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, artan üretim maliyetleri karşısında gübre desteğinin çiftçiler için belirleyici olduğuna dikkat çekti. Çanakçı, "Büyükşehir Belediyemizin destekleri fevkalade iyi. Özellikle gübre desteği çiftçimiz için çok önemli bir kazanım oldu" ifadelerini kullandı ve Kocaeli uygulamalarının Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer iller tarafından örnek alındığını söyledi. Bu yıl arpa, yulaf ve çavdar üretiminde iyi verim elde edildiğini de aktardı.

arazi kullanımı ve üretimin sürekliliği:

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, mazot, gübre, tohum, modern sera, meyve fidesi ve hayvancılık desteklerinin üreticinin ayakta kalmasında hayati rol oynadığını vurguladı. Karaaslan, "Girdi maliyetlerinin sürekli yükseldiği bir dönemde Büyükşehir Belediyemizin destekleri çiftçimize adeta can suyu oldu" diyerek desteklerin üretimde sürekliliği sağladığını belirtti.

Karaaslan, desteklerin etkisiyle Kocaeli'de kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırıldığını ve tarımsal faaliyetlerin her geçen yıl arttığını ifade etti: "Bugün Kocaeli'de ekilmedik tarım arazisi neredeyse kalmadı."

karamürselde sürdürülebilirliğe vurgu:

Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci ise üretimin devamlılığı açısından tohum, gübre ve fide desteğinin önemini öne çıkardı. Birinci, üreticilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Büyükşehir'in hem bugünkü ihtiyaçları hem de geleceğin üretim imkanlarını gözeten projeler geliştirmesinin önemine değindi.

Başkanların ortak mesajı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal desteğinin sahada somut karşılıklar bulduğu ve uygulamaların başka iller için örnek teşkil ettiğidir. Ziraat odaları, taleplerin yerinde tespit edilip programa dahil edilmesinin üretimin devamlılığı açısından belirleyici olduğunu yineliyor.

ERDAL ÇETİN