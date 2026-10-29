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Kocaeli'nde cumhuriyet coşkusu mehter ve halk oyunlarıyla yansıdı

Kocaeli'de 29 Ekim kutlamalarında mehter takımı, halk oyunları, şiir dinletileri ve tören geçişiyle Cumhuriyet'in yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kocaeli'nde cumhuriyet coşkusu mehter ve halk oyunlarıyla yansıdı

Kocaeli'de 29 Ekim törenleri ve etkinlikler:

Kocaeli Valiliğince düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, Şehit Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Katılımcılar, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü çeşitli gösteriler, şiir dinletileri ve tören geçişiyle bir arada kutladı.

Vali Aktaş'ın mesajı:

Vali İlhami Aktaş, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in millet egemenliğine dayanan en önemli kazanımlardan biri olduğunu vurguladı. Aktaş, Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya konulan inanç ve kararlılığın gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti ve ülkenin kalkınması için herkesin üzerine düşeni yapmasının önemini anlattı.

Aktaş, gençlerin çağın gerekliliklerine uygun; araştıran, üreten ve milli değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemini ifade etti ve Cumhuriyet'in kazanımlarının korunarak sonraki kuşaklara aktarılmasının ortak görev olduğunu belirtti.

gösteriler, şiirler ve yarışmalar:

Programın öne çıkan bölümlerinde mehter takımı sahne aldı; geleneksel ezgilerle salonu dolduran gösteri, kutlama coşkusunu yükseltti. Halk oyunları ekipleri yöresel figürleriyle izleyiciden ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler, Cumhuriyet ve bağımsızlık temalı şiirleri seslendirerek vatan sevgisi ve bağımsızlığın önemini dile getirdi. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

tören geçişi ve kapanış:

Program, ödül töreninin ardından düzenlenen tören geçişiyle sona erdi. Vali Aktaş konuşmasının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinde emeği geçenleri ve vatan için hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını ifade etti.

Kocaeli&#039;de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler

Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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