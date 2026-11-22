Ayvaşah kışa özel yöresel buluşma

Antikkapı AŞ tarafından hazırlanan Ayvaşah, Kocaeli’nin üç farklı ilçesine ait geleneksel lezzetleri bir araya getiriyor. Tatlı, kış mevsimine özel olarak raflara kondu ve belirlenen şubelerde tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Kullanılan yöresel ürünler:

Ayvaşah’ta üç ayrı yerel ürün öne çıkıyor: Kartepe ilçesine bağlı Eşme köyünün ayvası, Kandıra’nın geleneksel manda kaymağı ve İzmit’in ünlü pişmaniyesi. Bu bileşim, yöresel tatların birleşimini kışa taşıyor.

Hangi şubelerde satışa sunuldu:

Tatlı, Antikkapı’nın belirlenen şubelerinde satışa çıktı. Maide Kafe ve Restoran, Mahal Plus, Seka Park Antik Köfte, Darıca Antik Köfte ve Balyanoz Antik Köfte şubelerinde Ayvaşah tüketilebiliyor.

Antikkapı AŞ’nin hazırladığı bu ürün, Kocaeli’nin yerel malzemelerini öne çıkararak kış menüsüne yeni bir seçenek ekliyor ve yöresel tatları şehir içindeki şubelerde erişilebilir kılıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ANTİKKAPI AŞ, KARTEPE'NİN EŞME AYVASI, KANDIRA'NIN MANDA KAYMAĞI VE İZMİT'İN PİŞMANİYESİNİ BİR ARAYA GETİRDİĞİ "AYVAŞAH" ADLI TATLIYI KIŞ MEVSİMİNE ÖZEL OLARAK SATIŞA SUNDU.