Kocaelispor'dan beşiktaş maçına tepki: mücadele vardı, kararlar tartışılıyor

Metehan Altunbaş'ın maç sonu değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kocaelispor, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaelispor'un hücum oyuncusu Metehan Altunbaş, takımının sahada gösterdiği gayreti ve bazı hakem kararlarına yönelik görüşlerini dile getirdi.

maçta verilen mücadele:

Altunbaş, karşılaşmayı özetlerken takımının sahada hiçbir şeyden kaçınmadığını vurguladı. Oyuncu, "Bu statta kora kor, dişe diş bir mücadele verdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık" ifadelerini kullandı ve takım arkadaşları ile taraftarlara teşekkür ederek performanstan memnuniyetini belirtti.

tartışmalı pozisyon ve değerlendirme:

Müsabakanın ikinci yarısında Alexander Nübel ile yaşadığı pozisyona değinen Metehan, pozisyonun penaltı ve kırmızı kart gerektirdiğini savundu. "Pozisyonu izliyorum izliyorum açıkçası anlam veremiyorum. Ne düşünüldü, ne görüldü ben anlamadım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" diyerek kararın net olduğunu ve doğru şekilde incelense hakemin farklı bir karar verebileceğini öne sürdü.

Altunbaş, sözlerini takımına ve taraftara övgüyle tamamladı: "Takım arkadaşlarımla, taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Vicdanımız rahat olsun, gerekli mücadeleyi gösterdik." Bu açıklamalar, maçın saha içindeki dengesine ve hakem kararlarının sonuca etkisine dair tartışmaları canlı tutuyor.

Kocaelispor'un hücum oyuncusu Metehan Altunbaş, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu statta kora kor, dişe diş bir mücadele verdik, gerekli mücadeleyi gösterdik" dedi.