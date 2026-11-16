Koçak kanyonu'nda yüzey temizliği, kalıcı çözüm bekleniyor

Koçak kanyonu'nda belediye temizlik yaptı

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Koçak Kanyonu'nda, uzun süredir biriken atıkların temizlendiği bildirildi. Bölgenin doğal peyzajı, zengin bitki örtüsü ve ortasından geçen Koçak Çayı ile kanyon, yıllardır gelişigüzel dökülen evsel ve inşaat atıklarıyla karşı karşıya kaldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü çalışmayı not ederken, atıkların sahadan tamamen kaldırılmadığını iddia etti.

Bölgede biriken atıklar ve ekolojik riskler:

Traktörlerle getirilen kullanılmış eşyalar, plastikler, inşaat atıkları ve ilaç kutularının yol kenarından aşağıya dökülerek çayın yatağına kadar ulaştığı belirtiliyor. Sürücü, sorunun 18 yıldır devam ettiğini ve atıkların Koçak Çayı aracılığıyla Büyük Menderes Nehri'ne taşınarak doğal yaşamı tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Dernek talepleri ve kalıcı çözüm önerileri:

EKODOSD Başkanı, sahada yapılan çalışmanın yetersiz olduğunu savunarak, atıkların sadece üstünün toprakla örtüldüğünü belirtti. Sürücü, kesilen çelik bariyerlerin yeniden takılması, atık konteynerlerinin artırılması ve bölgenin kameralarla denetlenmesi gibi somut önlemlerle kalıcı çözüm sağlanması çağrısında bulundu. Ayrıca daha önce Köşk Belediyesi tarafından bölgeye uyarı tabelası konulduğu ve temizlik çalışması yapıldığı aktarıldı.

Bahattin Sürücü kalıcı çözüm talebini yinelerken, alanda izleme ve önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDEKİ KOÇAK KANYONU'NDA YILLARDIR DEVAM EDEN ÇÖP SORUNU ÜZERİNE YAPILAN UYARILARIN ARDINDAN BÖLGEDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, ÇÖPLERİN TAMAMEN KALDIRILMADIĞINI, ÜZERLERİNİN TOPRAKLA ÖRTÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜREN EKODOSD BAŞKANI BAHATTİN SÜRÜCÜ, KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISINDA BULUNDU.