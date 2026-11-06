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Koçarlı başkanından gazetecilere dayanışma çağrısı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde yerel basının önemine dikkat çekerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Emre Koç

Koçarlı başkanından gazetecilere dayanışma çağrısı

Koçarlı başkanından gazetecilere dayanışma çağrısı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti; yerel basının önemi, gazetecilik faaliyetleri ve Koçarlı’da yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ziyarette gündeme gelen başlıklar:

Toplantıda yerel basının rolü, gazetecilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve ilçedeki çalışmaların yerel medya ile paylaşımı üzerinde duruldu. Katılımcılar, basın ile belediye arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

AGC'den teşekkür mesajı:

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından yapılan açıklamada, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Özgür Arıcı’ya teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" denildi.

BAŞKAN ARICI GAZETECİLERLE BULUŞTU

BAŞKAN ARICI GAZETECİLERLE BULUŞTU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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