Koçarlı'da çalınan dört büyükbaşın satışını gerçekleştiren şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan Y. A.'nın dört büyükbaş hayvanının çalındığı yönündeki başvurusu üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hayvanların izinin sürülmesi sonucunda olayla ilgili şüpheli tespit edildi.

Şüphelinin tespiti ve satış işlemi:

İncelemeler neticesinde F. T. (33) isimli kişinin kendisine ait olmayan hayvanları, kendisininmiş gibi gösterip başkalarına sattığı belirlendi. Söz konusu hayvanların satışından elde edilen miktarın 237 bin TL olduğu kaydedildi.

Alınan tedbirler ve hukuki süreç:

Ele geçirilen dört büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan F. T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOÇARLI’DA ÇALDIĞI BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI SATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI