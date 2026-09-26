Kocasinan Şimşekspor kaleyi deneyimli Cihan Şentürk ile güçlendirdi

Kocasinan Şimşekspor kaleyi deneyimli bir isimle sağlama aldı

Kocasinan Şimşekspor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yer alacağı yeni sezon öncesi kaleyi güçlendirdi. Sarı-siyahlılar son olarak Hendekspor forması giyen Cihan Şentürk'ü kadrosuna kattı.

Transferin ayrıntıları:

Cihan Şentürk, 1988 doğumlu deneyimli bir kaleci olarak takıma dahil oldu. Tecrübeli file bekçisi, yeni sezon öncesinde takımla birlikte çalışmalara başlayarak 2026/2027 futbol sezonu hedefleri doğrultusunda hazırlıklara katıldı.

Kulüp açıklaması ve hedefler:

Kocasinan Şimşekspor'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hoş Geldin Cihan Şentürk. Kulübümüz, kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 futbol sezonu için anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz"

Kulübün duyurusu, savunma hattında istikrar arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sarı-siyahlılar transferle birlikte kaleye deneyim katmayı ve rekabeti artırarak ligde sağlam bir duruş sergilemeyi amaçlıyor.

Şentürk ise yeni takımında başarılı bir sezon geçirme isteğini belirtti ve hazırlıklar için takıma katıldı. Kulüp ve oyuncu arasındaki anlaşma, resmi olarak 2026/2027 sezonunu kapsıyor.

KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR TECRÜBELİ KALECİ CİHAN ŞENTÜRK’Ü KADROSUNA KATTI.