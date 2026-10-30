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Kocasinan Şimşekspor Malatya sınavına hazırlanıyor

Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup 3. haftasında Pazar günü deplasmanda Battalgazi Belediyespor ile saat 14.00'te karşılaşacak; hazırlıklarını tamamlayıp Malatya'ya hareket edecek.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocasinan Şimşekspor Malatya sınavına hazırlanıyor

maç öncesi hazırlıklar:

Kocasinan Şimşekspor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. hafta mücadelesi öncesinde son idmanlarını tamamlayacak. Kulüp, kaynak metne göre antrenmanı yarın bitirip karayolu ile Malatya'ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

eksik kadro ve sakatlık:

Takım kadrosunda zorlu deplasman öncesi tek belirgin eksik, sakatlığı devam eden kaleci Hasan Göksu. Haber notuna göre başka bir eksik yer almıyor; bu da teknik ekibe maç planlamasında seçenekler sunuyor.

maç bilgileri ve puan durumu:

Pazar günü Malatya Battalgazi Çim Sahada oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak ve düdüğü Eyyüp Salih Mol çalacak. Geride kalan 2 hafta sonunda sarı-siyahlılar, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile toplam 3 puan toplayarak ligde 6. sırada bulunuyor.

Bu veriler ışığında Kocasinan Şimşekspor için deplasmandan alınacak bir galibiyet, puan tablosunda yukarı yönlü hamle anlamına gelecek. Karayolu seyahati ve saha koşulları gibi unsurların etkisi maçın kaderini belirleyebilecek; teknik ekip bu değişkenleri göz önünde bulundurarak kadro ve taktik tercihlerinde bulunacak.

Özetle, Kocasinan Şimşekspor'un Malatya deplasmanında hedefi puan veya puanlar alıp ligi yükseliş yönünde sürdürmek olacak.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, LİGİN 3. HAFTA...

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, LİGİN 3. HAFTA KARŞILAŞMASINDA PAZAR GÜNÜ DEPLASMANDA BATTALGAZİ BELEDİYESPOR’A KONUK OLACAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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