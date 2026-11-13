Kocasinan Şimşekspor'un deplasman sınavı Kapadokya'da sona erdi

maç sonucu ve değerlendirme:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, 5. haftada deplasmanda Nevşehir Kapadokya Gücü Sportif Faaliyet Spor Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Maç, sarı-siyahlı ekibin bu sezonki ikinci yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Sonucun ardından takımda dengeleri yeniden kurma ihtiyacı öne çıktı. Teknik ekip, maçın analizini yaparak savunma ve hücum organizasyonunda gerekli düzenlemeleri belirlemeye çalışacak.

puan durumu ve önümüzdeki süreç:

5. hafta sonunda Kocasinan Şimşekspor 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayarak ligde 5. sırada yer aldı. Kulüp, kısa sürede toparlanarak üst sıralara oynama hedefini koruyor.

Kocasinan ekibi, hafta sonu oynayacağı Derinkuyugücü maçının hazırlıklarına bugün Teknik Direktör Rasim Aykurt nezaretinde başladı. Sarı-siyahlılar, ligin 6. haftasında 15 Kasım 2026 Pazar günü sahasında Derinkuyugücü ile karşılaşacak; bu karşılaşma takımın temposunu yeniden yakalaması açısından belirleyici olacak.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, LİGİN 5. HAFTASINDA İKİNCİ MAĞLUBİYETİNİ ALDI