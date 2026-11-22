Kocasinan’da sonbahar çiçekleri çalışmaları:

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki park, bahçe, kavşak ve refüj alanlarını sonbahar çiçekleriyle donatarak görsel zenginlik yaratıyor. Çalışmalar, hem estetik bir görüntü sunmayı hem de ilçenin yeşil dokusunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Belediye yetkilileri, uygulamaların planlı ve mevsime uygun çeşitlendirmeyle yürütüldüğünü belirtiyor.

seradan sahaya: üretim ve uygulama süreci:

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı serasında yüzlerce çeşit bitki yetiştiriliyor. Bu bitkiler, mevsimine göre ilçenin farklı noktalarındaki park, bahçe, meydan, kavşak ve yol kenarları gibi düzenleme gerektiren alanlarda toprakla buluşturuluyor. Ekipler, dönüşümlü programla her gün farklı mahallelerde çiçek dikimi yaparak çalışmaların tüm ilçeye yayılmasını sağlıyor.

amaç ve yerel mesajlar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar çalışmaları değerlendirirken, "Kocasinan’ımız her mevsim bir başka güzel" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar ayrıca şunları söyledi: "Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı seramızda yüzlerce çeşit bitki yetiştiriyoruz. Bu ürünleri ise mevsimine göre ilçemizin dört bir tarafındaki park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarları gibi düzenleme gerektiren alanlarda toprakla buluşturuyoruz. İlçemizi mevsimine göre hem rengarenk çiçeklerle süslerken hem de Kocasinan’ın yeşil dokusuna katkı sağlamış oluyoruz. Daha yeşil ve daha güzel bir Kayseri için hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Daha Yeşil Kocasinan" parolasıyla yürütülen uygulamalar, hem kısa vadede ilçenin görünümünü canlandırıyor hem de uzun vadede kentsel yeşilin artırılmasına katkı veriyor. Vatandaşlarla etkileşim ve bakım programlarıyla da dikilen bitkilerin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Belediye ekiplerinin sonbahar boyunca süren çalışmaları, Kocasinan’ın farklı noktalarında gözle görülür değişimler yaratırken, Kayserililere de mevsimin renklerini sunuyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇEDEKİ PARK VE BAHÇELERİ SONBAHAR ÇİÇEKLERİYLE RENKLENDİRİYOR.