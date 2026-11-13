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Koçaslanlar Otomotiv Logitrans 2026'da filo çözümlerini öne çıkardı

Koçaslanlar Otomotiv, Logitrans 2026'da Renault Trucks ve Otokar/Foton modellerini tanıtarak filo talepleri ve yeni iş bağlantıları için görüşmeler gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Berk Doğan

Koçaslanlar Otomotiv Logitrans 2026'da filo çözümlerini öne çıkardı

fuar katılımı ve sergilenen modeller:

Koçaslanlar Otomotiv, 11-13 Kasım tarihlerinde İstanbul Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda yer aldı. Avrupa ile Asya arasındaki stratejik buluşma noktası konumundaki İstanbul'da bu yıl 19. kez düzenlenen fuar, 16 ülkeden 200'ü aşkın katılımcıyı ağırladı ve lojistik sektörünün farklı aktörlerini bir araya getirdi.

Şirket standında Renault Trucks ve Otokar/Foton markalarının araçları sergilendi. Renault Trucks tarafında Master modeli ile T serisi çekiciler, Foton cephesinde ise Tunland ve Atlas serisi araçlar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Sunulan modeller, hem şehir içi hem de uzun mesafe taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik çözümler olarak öne çıktı.

görüşmeler, beklentiler ve iş hedefleri:

Fuar süresince Koçaslanlar Otomotiv; taşımacılık şirketleri, filo yöneticileri ve lojistik sektörünün farklı alanlarından profesyonellerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde işletmelerin araç tercihleri, filo büyüklüğü planları ve operasyonel ihtiyaçlar detaylı şekilde ele alındı. Ziyaretçiler, sergilenen modellerin teknik özellikleri ve işletme maliyetlerine ilişkin bilgiler aldı.

Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan lojistik sektöründeki değişen ihtiyaçları yakından takip ettiklerini belirterek fuarın önemine dikkat çekti. Mahmut Koçaslan, sektör paydaşlarıyla doğrudan iletişim kurmanın, ortak hareket etmenin ve taşımacılığın geleceğine ilişkin beklentileri değerlendirmenin Logitrans için belirleyici olduğunu vurguladı ve fuarda gerçekleştirilen görüşmelerle başarılı adımlar attıklarını ifade etti.

Koçaslan, standın ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüğünü belirterek Renault Trucks ve Otokar/Foton markalarını yakından tanımak, taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik çözümleri değerlendirmek ve yeni iş birlikleri kurmak isteyen profesyonelleri ağırladıklarını aktardı. Şirket, fuar boyunca mevcut iş ortaklarıyla ilişkileri güçlendirmeyi ve yeni iş bağlantıları geliştirmeyi hedefledi.

Genel olarak Koçaslanlar Otomotiv'in Logitrans 2026 katılımı, marka görünürlüğünü artırma, potansiyel müşterilerle doğrudan temas kurma ve filo çözümleri konusundaki portföyünü sektöre sunma açısından planlanan hedeflerle paralel ilerledi.

KOÇASLANLAR OTOMOTİV, 11-13 KASIM TARİHLERİNDE İSTANBUL YENİKAPI DR. MİMAR KADİR TOPBAŞ GÖSTERİ VE...

KOÇASLANLAR OTOMOTİV, 11-13 KASIM TARİHLERİNDE İSTANBUL YENİKAPI DR. MİMAR KADİR TOPBAŞ GÖSTERİ VE SANAT MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN LOGİTRANS TRANSPORT LOJİSTİK FUARI’NA RENAULT TRUCKS VE OTOKAR/FOTON MARKALARIYLA KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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