Köklüce sakinleri mezarlığın bakımını kendi imkanlarıyla üstlendi

Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) Mahallesi'nde, belediyenin uzun süredir bakımını yapmadığı mezarlık, mahalle sakinlerinin gönüllü çalışmasıyla elden geçirildi. Çalışma, imece usulü bir araya gelen komşuların katkısıyla gerçekleştirildi.

imece çalışması ve yapılan işler:

Gönüllüler mezarlıktaki ağaçları budadı, çevre temizliği yaptı ve yabani otları biçti. Ayrıca arızalı çeşmelerin bakım ve onarımı sağlandı; su akışı yeniden düzenlendi. Zaman içinde hasar görüp yıkılan çevre duvarı yeniden inşa edilip sıvanarak güçlendirildi.

muhtarın değerlendirmesi ve toplumsal sorumluluk:

Köklüce Mahallesi Muhtarı Adem Delioğlu, eksikliklerin mahalle sakinleriyle tespit edilip imeceyle giderildiğini belirtti. Delioğlu, "Uzun zaman boyunca bakım ve onarım yapılmayan mahallemizin mezarlığında, mahalle sakinlerimizle birlikte yaptığımız incelemeler sonucunda tespit ettiğimiz eksiklikleri imece usulüyle giderdik. Ecdada saygı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mezarlığımızın bakımını yaparak eksikleri tamamladık. Yarın bir gün biz de bu mezarlığa geleceğiz. Mahalle sakinlerimizle birlikte gönüllü olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, çevredeki mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Mahalle Muhtarı Adem Delioğlu olarak etkinliğe destek veren tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin"

Çalışma, mahalle içinde olumlu karşılandı; katılan vatandaşlar, ortak sorumlulukla kamusal alanların korunmasının önemine dikkat çekti. Yapılan onarım ve temizlik, mezarlığın görünümünü düzeltirken komşuluk dayanışmasını de güçlendirdi.

GAZİANTEP'İN ARABAN İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL KÖKLÜCE (ARDIL) MAHALLESİ SAKİNLERİ, MAHALLE MUHTARI ADEM DELİOĞLU ÖNCÜLÜĞÜNDE MAHALLE MEZARLIĞINDA İMECE USULÜYLE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.