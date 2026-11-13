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Koltuk arasındaki 70 gram altını sahibine götüren dolmuş şoför

Trabzon Araklı'da dolmuş şoförü Mücahit Yıldıznaşoğlu, koltuk arasında bulduğu yaklaşık 470 bin lira değerindeki 70 gram altını yaşlı çifte teslim etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Koltuk arasındaki 70 gram altını sahibine götüren dolmuş şoför

Olayın gelişimi

Trabzon'un Araklı ilçesinde, Hastane-Kaşıkçı hattında çalışan dolmuş şoförü Mücahit Yıldıznaşoğlu aracını temizlerken koltuk arasında bir kutu fark etti. Kutunun içinde bulunan 70 gram ağırlığındaki altınların toplam değerinin yaklaşık 470 bin lira olduğu belirlendi.

buluntu nasıl fark edildi:

Yıldıznaşoğlu, araç içini düzenlerken koltuk aralığına sıkışmış altınları gördü. Eşyayı hemen çalıştığı durağa götürerek duraktaki yetkililere teslim etti; amaç, kimseye zarar gelmeden sahibine ulaşmasını sağlamaktı.

sahiplerine ulaşma süreci:

Altınları hastaneye giderken dolmuşta düşüren yaşlı çift, ertesi gün durağa gelerek eşyalarını geri aldı. Çiftin, altınları çarşıya çıktıklarında aldığı ve bunların fındık satışından elde edilen parayla biriktirildiği öğrenildi. Yapılan teslimat, buluntu eşyaların sahibine iadesiyle sonlandı ve altınlar güvenli şekilde sahibine verildi.

Olay, aracını düzenleyen sürücünün dikkat ve sorumluluğuyla eşyaların kaybolmadan sahibine ulaşmasının örneği olarak kayıtlara geçti.

TRABZON’UN ARAKLI İLÇESİNDE HASTANE-KAŞIKÇI HATTINDA ÇALIŞAN DOLMUŞ ŞOFÖRÜ MÜCAHİT YILDIZNAŞOĞLU...

TRABZON’UN ARAKLI İLÇESİNDE HASTANE-KAŞIKÇI HATTINDA ÇALIŞAN DOLMUŞ ŞOFÖRÜ MÜCAHİT YILDIZNAŞOĞLU, ARACINDA BULDUĞU YAKLAŞIK 470 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ 70 GRAM ALTINI SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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