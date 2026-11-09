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Komodideki sır bozuldu: 12 dakikada çalınan 1,5 milyonluk düğün altını

Adana Seyhan'da 27 Ekim'de dolmuşla gelen iki kadın, komodinin bölmesinden yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki düğün altınlarını 12 dakikada çaldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komodideki sır bozuldu: 12 dakikada çalınan 1,5 milyonluk düğün altını

olayın ayrıntıları:

Olay, 27 Ekim'de Adana'nın Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Mehmet Atasoy, yaklaşık bir ay önce evlenmiş ve ailesiyle aynı apartmanda yaşamaya başlamıştı. Düğün için toplanan altınlar, genç damadın beğendiği otomobili almak için yatak odasındaki komodinin içerisindeki bölmeye saklanmıştı; bu ziynet eşyalarının değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olarak hesaplanıyor.

İddiaya göre 27 Ekim günü Mehmet işe giderken eşi kahvaltı için kayınvalidesinin evine gitti. Bu sırada dolmuşla mahalleye gelen kimliği belirsiz iki kadın, eve girerek yatak odasındaki bölmede saklanan altınları buldu ve yaklaşık 12 dakika içinde evden ayrılarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin eve giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

güvenlik kamerası ve soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri evde ve yatak odasında parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin simaları ve kaçış anına ait görüntüler bulundu; aile, şüphelilerin Osmaniye'de yaşadıkları yönünde duyumlar aldıklarını ifade etti. Baba Aziz Atasoy olayın üzerinden 13 gün geçtiğini ancak zanlıların henüz yakalanmadığını söyledi. Emniyet ekipleri, görüntüler ve araç kaçış kayıtları üzerinde çalışma yürütüyor.

aileden açıklamalar:

Baba Aziz Atasoy, oğlunun altınları saklama biçimini anlatarak, 'Oğlum, "baba altınlar şeytanın bile aklına gelmeyecek yerde" diyerek saklamıştı. 2 kadın gelip altınları çalıp gitti. 2 kişinin siması ortada. Kamera görüntülerinde her şey belli ve adresleri de biliniyor. Osmaniye’de yaşadıklarını ve çok varlıklı olduklarını duyduk. Ekiplerden yakalanmalarını bekliyoruz ancak henüz yakalanamadılar. Emniyete her sorduğumuzda yakında yakalanacaklarını söylüyorlar. Şimdiye kadar yakalanamadılar. Arabayla kaçarken görüntüleri var. Bütün görüntüler ekiplerde mevcut. Biz bir an önce yakalanmalarını istiyoruz. Emniyet güçlerine güveniyorum ve yakalanacaklarına inanıyorum' dedi.

Mehmet Atasoy'un dayısı Ahmet Baral ise, 'Bu arada toplanan altınlar vardı. Bu 2 kişi tarafından ev soyuluyor, altınları alıp gidiyorlar. Maddi zararımız yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın. Araba alma istekleri vardı. Biraz borçları vardı, onu kapatmak istiyorlardı' açıklamasında bulundu.

ADANA&#039;DA DOLMUŞLA GELDİKLERİ EVDEN, YENİ EVLİ ÇİFTİN YAKLAŞIK 1,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ DÜĞÜN...

ADANA'DA DOLMUŞLA GELDİKLERİ EVDEN, YENİ EVLİ ÇİFTİN YAKLAŞIK 1,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ DÜĞÜN ALTINLARINI 12 DAKİKADA ÇALAN 2 KADIN, KAYIPLARA KARIŞTI. OĞLUNUN ALTINLARI ÇALINAN AZİZ ATASOY (SAĞDA), "OĞLUM, ‘BABA ALTINLAR ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK' YERDE DİYEREK SAKLAMIŞTI. 2 KADIN GELİP ALTINLARI ÇALIP GİTTİ. BİZ BİR AN ÖNCE YAKALANMALARINI İSTİYORUZ" DEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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