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Komşuların ihbarı kapıyı kırdırdı: Soğuksu'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Antalya Muratpaşa'da daireden yayılan ağır koku ihbarı üzerine girilen evde, yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen 70 yaşındaki Mustafa K.'nın cesedi bulundu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 19:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komşuların ihbarı kapıyı kırdırdı: Soğuksu'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

komşuların ihbarıyla ortaya çıkan olay

Olay, saat 15.45 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 300. sokaktaki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Komşuların, daireden yayılan ağır koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kapıyı çalmalarına rağmen içeriden yanıt alamadı. Evde yaşayan kişinin komşuları tarafından uzun süredir görülmediği belirtilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler çağrıldı.

itfaiye müdahalesi ve olay yeri incelemesi:

İtfaiye ekipleri kilitli kapıyı kırarak daireye girdi. Koridorda, 70 yaşındaki Mustafa K.'nın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Daireyi kaplayan yoğun koku nedeniyle ekipler maske takarak inceleme yaptı. Ekipler, ayrıca Mustafa K.'nın ikametine yakın bir noktada park halinde bulunan ve kapıları açık olan aracında da detaylı kontrol gerçekleştirdi.

aileye bildirim ve cenazenin kaldırılması:

İlk değerlendirmelere göre, Mustafa K.'nın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Polis, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kızının ve oğlunun polis ekiplerinin haberi ile eve geldiği, yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı ve Mustafa K.'nın kızının gözyaşlarını tutamadığı, kızını ağabeyinin teselli ettiği öğrenildi.

Soruşturma, ölüm nedeninin tespiti ve olayın tüm ayrıntılarının netleştirilmesi için ilgili birimlerce sürdürülüyor.

ANTALYA’DA KOMŞULARIN DAİREDEN YAYILAN KÖTÜ KOKU İHBARI İLE ADRESE GELEN EKİPLER YAKLAŞIK 10 GÜN...

ANTALYA’DA KOMŞULARIN DAİREDEN YAYILAN KÖTÜ KOKU İHBARI İLE ADRESE GELEN EKİPLER YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLEN İKAMET SAHİBİNİN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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