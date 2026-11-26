Mersin Toroslar'da ev yangını: çocuklar kurtarıldı, kedi telef oldu

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar, Çavuşlu Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin zemin katında yangın çıktı. Yangının elektrikli battaniyeden kaynaklandığı belirtilirken, evde bulunan 3 çocuk komşuların dikkati sayesinde dışarıya çıkarıldı. Olay sırasında çocukların babası evde bulunmuyordu.

komşuların müdahalesi hayat kurtardı:

Yükselen dumanları fark eden çevredeki komşular hemen harekete geçerek çocukları evden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri kurtarılan çocukları kontrol etti.

kedi sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı:

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen kedi, itfaiye tarafından evden çıkarıldı ve olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alındı. Sağlık ekipleri kediye oksijen uyguladı ve kalp masajı gibi müdahalelerde bulundu; ancak kedi kurtarılamadı. Telef olan kedi, itfaiye ekipleri tarafından gömüldü.

Yetkililer yangının kesin çıkış nedenine ilişkin değerlendirme ve soruşturmanın süreceğini bildirdi.

MERSİN'DE ELEKTRİKLİ BATTANİYEDEN ÇIKTIĞI BELİRTİLEN YANGINDA EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KOMŞULARI TARAFINDAN KURTARILDI. YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ İSE SAĞLIK EKİPLERİNİN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN TELEF OLDU.