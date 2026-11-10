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Komşusunun yönlendirdiği çocuklar motosiklet hırsızlığında tutuklandı

Adana'da apartman girişindeki motosikleti kırıp düz kontakla çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli, 350 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Komşusunun yönlendirdiği çocuklar motosiklet hırsızlığında tutuklandı

Adana'da apartman girişindeki motosiklet çalındı

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 26 Ekim günü bir apartmanın girişinde park halindeki motosikletin kilidi kırılarak düz kontak yöntemiyle çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan Y.S., motosikletinin yerinde olmadığını fark edip 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi.

Olayın seyri:

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada yaklaşık 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü detaylı şekilde incelendi. Görüntü analizi sonucu, motosikleti çalanların R.B. (16) ve D.K. (15) olduğu tespit edildi.

Soruşturmada polis, F.G. (19)'nin komşusunun çocukları olan R.B. ve D.K.'yı motosikleti çalmaları için yönlendirdiğini belirledi. Ayrıca R.K. (15)'ın ise hırsızlık sırasında apartman çevresinde gözcülük yaptığı kaydedildi.

Soruşturma ve yargı süreci:

Tespitlerin ardından şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda F.G., R.B., D.K. ve R.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinde F.G.'nin, "Motosikleti çaldıklarını gördüm ancak sonrasında nereye gittiklerini bilmiyorum. Benim olayla bir ilgim yok. Şüphelileri tanımıyorum" şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece hepsi tutuklandı. Olayda yaşları 15 ve 16 olan iki şüphelinin bulunması, soruşturmanın çocuk ve gençlerin suça itilmesi boyutunu da gündeme taşıdı.

Polis yetkilileri, özellikle ortak yaşam alanlarında güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekerken, kamera kayıtlarının çözüme ulaşmada belirleyici olduğuna vurgu yaptı.

MOTOSİKLETİ ÇALAN R.B. VE D.K.

MOTOSİKLETİ ÇALAN R.B. VE D.K.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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