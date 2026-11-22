Konaklama tesislerinde can güvenliği önceliğe alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılında konaklama tesislerinde yangın güvenliği denetimlerini sıkı şekilde sürdürdü. Yıl içinde toplam 5 bin 469 denetim yapan ekiplerin, konaklama tesislerine yönelik incelemelerinde 612 işletme değerlendirildi; bunların 341 tanesi gerekli önlemleri uygulayarak olumlu rapor aldı, eksikleri bulunan 271 işletme için ise faaliyetlerin durdurulması talebiyle ilçe belediyelerine bildirim yapıldı.

Denetim süreçleri ve kapsamı:

İtfaiye ekipleri otel, pansiyon ve butik otellerde yangın merdivenleri, kaçış yolları, alarm ve acil aydınlatma sistemleri gibi donanımları inceliyor; ayrıca bu önlemlerin sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını da kontrol ediyor. Denetimler, "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılan başvuruların ardından belirlenen şartlara göre periyodik olarak yürütülüyor. Denetim ve Önleme Şube Müdürü Emrullah Sarıkaya incelemelere ilişkin olarak İzmir'in turizm potansiyeline dikkat çekti ve konaklama tesislerinde yangın güvenliğinin önemini vurguladı.

Öncelikli güvenlik önlemleri:

Denetimlerde öncelik, kaçış yolları ve yangın merdivenlerine veriliyor. Ayrıca acil durum aydınlatmaları, yönlendirme levhaları, yangın dolabı ve pompa sistemleri, basınçlandırma ve havalandırma sistemleri, yangın alarm butonları, elektrik iç tesisatı, sprinkler sistemi ve duman dedektörleri de kontrol edilen temel unsurlar arasında bulunuyor. Sarıkaya, "İşletmelerin gerekli önlemleri alması kadar bunları sürdürülebilir kılması da önemli. Denetimlerimizi tekrarlayarak aldığımız önlemlerin korunup korunmadığını ve sistemlerin çalışır durumda olup olmadığını kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sık rastlanan eksiklikler ve riskler:

İtfaiye denetimlerinde en sık karşılaşılan sorunların başında işletmelerin sonradan yaptıkları değişiklikler geliyor. Sarıkaya, "Bazı işletme sahipleri alan kazanmak veya görsel açıdan daha iyi bir görünüm elde etmek için yaptırdığımız düzenlemeleri değiştirebiliyor. Kaçış yollarının, güvenlik hollerinin veya asansör önlerinin kapatılması, yangın anında hayati risk oluşturuyor" uyarısında bulundu. Ayrıca bitişik nizamda binalar veya yeterli alan olmayışı nedeniyle yangın merdiveni yapımında güçlük yaşanabildiği, bu durumlarda alternatif çözümler geliştirildiği belirtildi.

Dayanıklılık, basınçlandırma ve tahliye düzeni:

Otel odalarının ve kaçış alanlarının yangına karşı dayanıklılığı tahliye açısından kritik rol oynuyor. Denetimlerde aranan kriterler arasında odaların en az 30 dakika, dış kaçış kapıları ve duvarların ise 60 dakika yangına dayanıklı olması yer alıyor. Yüksek binalarda kullanılan basınçlandırma sistemleri, merdiven ve kaçış alanlarında pozitif basınç oluşturarak dumanın bu bölgelere yayılmasını önlüyor; Sarıkaya, bu sayede tahliyelerin daha güvenli hale geldiğini vurguladı.

Tesis sahipleri ve konuklar için uyarılar:

Yeni açılacak veya tadilat yapacak işletmelere önceden itfaiyeye başvurma çağrısı yapıldı; bu sayede maddi ve iş gücü kayıplarının önlenebileceği belirtiliyor. Yangın güvenliği sistemlerinin periyodik bakımının aksatılmaması gerektiği de yinelenen bir nokta. Yurttaşlara konaklayacakları tesislerin güvenlik belgelerini kontrol etmeleri öneriliyor; Sarıkaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesi ve e-Devlet üzerinden tesislerin sertifikalarını ve güvenlik belgelerini kontrol edebilirler" dedi.

Yasal zorunluluklar ve standartlar:

Mevzuata göre bazı ölçütler zorunlu tutuluyor: 50 kişiyi aşan konaklama tesislerinde yangın merdiveninin doğal zemine kadar inmesi, 20'den fazla yatağı veya ikiden fazla katı bulunan binalarda en az iki çıkış bulunması gerekiyor. Kaçış kapılarının en az 80x200 santimetre ölçülerinde ve eşiksiz olması şartı aranıyor. Ayrıca odalar arasında en az 60 dakika yangına dayanıklı duvarlar bulunması, yangın kapılarının binanın özelliklerine göre 60 veya 90 dakika dayanıklılık göstermesi ve yangın algılama ile uyarı sistemlerinin kurulu olması gerekiyor. Standartları karşılamayan veya itfaiye raporunu ibraz edemeyen tesislerin ruhsatları iptal edilerek faaliyetleri durdurulabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın denetimleri, hem işletmelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak hem de konukların can güvenliğini korumak amacıyla yıl boyunca devam edecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ, 2026 YILINDA 612 KONAKLAMA TESİSİNİ YANGIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DENETLEDİ. DENETİMLERDE 341 TESİS OLUMLU RAPOR ALIRKEN, GEREKLİ ÖNLEMLERİ YERİNE GETİRMEYEN 271 İŞLETMENİN FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI İÇİN İLGİLİ İDARELERE BİLDİRİMDE BULUNULDU.