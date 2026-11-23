Kontakt lens kullanımı ve riskler:

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fathiyah Hamad, yanlış kontakt lens kullanımının ciddi göz enfeksiyonlarına ve görme kaybına yol açabileceği konusunda uyardı. Hamad, lensle uyumanın, lenslerin suyla temas etmesinin ve temel hijyen kurallarına uyulmamasının göz sağlığı için tehdide dönüştüğünü belirtti.

Görme bozukluklarının düzeltilmesinde ve estetik amaçlarla sık tercih edilen kontakt lensler, bilinçsiz kullanıldığında kornea enfeksiyonları, göz kuruluğu ve ilave komplikasyonlara neden olabiliyor. Bu nedenle hem cihaz seçimi hem de kullanım alışkanlıkları kritik önem taşıyor.

Muayene ve lens seçimi:

Hamad, kontakt lens kullanmaya başlamadan önce mutlaka göz muayenesi yapılması gerektiğini vurguladı. Sadece göz numarasının değil, göz yüzeyinin yapısının, göz kuruluğu ve alerjik durumların değerlendirilmesinin de lens seçimini etkilediğini söyledi. Bir arkadaşınızın rahat kullandığı lensin, numarası aynı olsa bile sizin gözünüze uymayabileceğini; uygun oturmayan bir lensin göz yüzeyini zedeleyebileceğini hatırlattı.

Kontakt lensler kişiye özeldir; Hamad, "arkadaşınızın lensini kısa süreliğine bile denemeyin ve kendi lensinizi başkalarıyla paylaşmayın" uyarısını yineledi.

Kullanım süreleri ve yanlış anlaşılmalar:

Hamad, kullanıcıların "kullanım süresi" ile "değiştirme süresi"ni karıştırdıklarını belirtti. "Aylık" ifadesinin lensin ay boyunca her gece takılabileceği anlamına gelmediğini, bunun değiştirme takvimini gösterdiğini açıkladı. Gündüz kullanımına uygun aylık lensler her akşam çıkarılmalı, uygun solüsyonla temizlenip dezenfekte edilmelidir. Günlük tek kullanımlık lensler ise çıkarıldıktan sonra atılmalı; birkaç saat kullanılıp ertesi gün yeniden takılmamalıdır.

Hamad ayrıca uzun yolculuklarda lensle uyuyakalma riskine karşı kullanıcıların yanlarında yedek gözlük bulundurmalarını önerdi. Gece kullanımına uygun özel lenslerin ise yalnızca göz hekiminin uygun görmesi halinde kullanılabileceğini vurguladı.

Temizlik, su teması ve kasa bakımı:

Kontakt lenslerin suyla temasının ağır enfeksiyonlara yol açabileceğine dikkat çeken Hamad, deniz, havuz ve duş öncesinde lenslerin çıkarılmasını önerdi. Su kaynaklarında bulunabilen bakteriler ve mantarlar arasında Akantamoeba gibi mikroorganizmalar bulunduğunu, nadir olsa da enfeksiyon geliştiğinde sonuçların ağır olabileceğini söyledi.

Lens temizliğinde musluk suyu, şişe suyu veya serum fizyolojik kullanılmamalıdır. Hamad, lens kabında bir önceki günden kalan solüsyonun üstüne yenisini eklemenin yanlış olduğunu belirterek, eski solüsyonun tamamen dökülmesi ve her kullanımda taze solüsyon konulması gerektiğini anlattı. Lens kaplarının düzenli temizlenmesi ve yaklaşık üç ayda bir değiştirilmesi gerektiğini de ekledi. Renkli lenslerde de hijyen ve değiştirme kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Belirti ve acil durumda yapılması gerekenler:

Gözde ağrı, kızarıklık, ışığa hassasiyet, bulanık görme, aşırı sulanma ve akıntı gibi şikayetlerin kornea enfeksiyonunun habercisi olabileceğini söyleyen Hamad, bu tür belirtiler ortaya çıkarsa lensin hemen çıkarılması gerektiğini belirtti. Böyle bir durumda hemen gözlüğe geçilip aynı gün göz hekimine başvurmak gerektiğini; hekime ulaşılamazsa acil servise gidilmesi gerektiğini kaydetti. Yeni bir lens takıp şikayetin geçip geçmediğini denemek doğru bir yaklaşım değildir.

Son olarak Hamad, doktor önerisi olmadan özellikle kortizon içeren göz damlalarının bilinçsizce kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Uzman uyarıları, kontakt lens kullanıcılarının hem seçim hem de bakım aşamalarında dikkatli olmasının; paylaşımdan kaçınmanın, hijyen kurallarına uymanın ve şikayet durumunda gecikmeden profesyonel yardım aramanın önemini yeniden gözler önüne seriyor.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANI DR. FATHİYAH HAMAD, YANLIŞ KONTAKT LENS KULLANIMININ CİDDİ GÖZ ENFEKSİYONLARINA VE GÖRME KAYBINA YOL AÇABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARDI.