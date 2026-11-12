Konteynerler Çatalca kıyısına vurdu, ses sistemleri ve elektronikler sahile yayıldı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde denizden sürüklenen konteynerlerin kıyıya vurması sonucu çok sayıda elektronik ekipman sahile yayıldı. Olay, 7 Kasım Cumartesi günü Yalıköy sahili ve Kilitburnu mevkiinde gerçekleşti. Dalgaların etkisiyle açıldığı belirtilen konteynerlerden çıkan ürünler sahil boyunca dağıldı.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, Çatalca açıklarından sürüklenen konteynerlerden biri kıyıya çarparak açıldı ve içindeki cihazlar denizden kumsal ve kayalıklara taşındı. Konteynerin içinde profesyonel ses sistemleri ve çeşitli elektronik ekipmanlar olduğu bildirildi. Ürünlerin bazıları kıyıya ulaşırken, bazı kutu ve parçalar kayalık alanlara sürüklendi.

İlk tespitlere göre, konteynerden çıkan elektronik ürünler yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldı. Yetkililer, sahile vuran ekipmanların değerinin milyonlarca lira civarında olabileceğini belirtti.

kurtarma ve inceleme çalışmaları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kıyıya vuran konteyner ve elektronik ürünleri koruma altına aldığı ve toplanma çalışmalarına başladığı öğrenildi. Kıyıya vuran konteynerlerin hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman denize düştüğü henüz tespit edilemedi.

Yetkililer, konteynerlerin denize düşme sebebi ve kıyıya sürüklenme sürecine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bulunamayan ekipmanların tespiti ve deniz kirliliği riskine karşı önlemlerin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul'da denizden sürüklenen konteynerler kıyıya vurdu