Kaza detayları:

Kastamonu'nun Kırcalar mevkiinde, İnebolu-Kastamonu kara yolunda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil bariyerlere çarptı. Olayda M.M.G. idaresindeki 37 EA 716 plakalı Opel marka araç bariyerlerin üzerine çıkarak yaklaşık 40 metre sürüklendi, ardından bir elektrik direğine çarpıp dere yatağına düştü.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, araç önce bariyerlere vurdu ve bariyerlerin üzerinde hareket etmeye devam etti. Çarpmanın etkisiyle bariyer üstündeki sürüklenme devam ederken araç elektrik direğine çarptı; bu darbelerin ardından otomobil dere yatağına yuvarlandı. Olay yerinde araçta bulunanların durumu ve aracın konumu kazanın hemen ardından belirlenmeye çalışıldı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücü ile B.A. ve F.A. olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı; sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve kaza incelemesi başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeni ve oluş şekline ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KASTAMONU’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, YAKLAŞIK 40 METRE BARİYERLERİN ÜZERİNDE SÜRÜKLENEREK DERE YATAĞINA UÇTU. KAZADA YARALANAN ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.