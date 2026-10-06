Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı

Kaza detayları:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde meydana gelen kazada, 06 BDS 04 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu. Araçta bulunan sürücü T.A. ile yolcular S.A., D.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair çalışmalar sürüyor.

Müdahale ve tedavi:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Çaycuma ve çevre ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı ve durumları stabil hale getirildikten sonra ambulanslarla Bartın'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındılar.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kazaya ilişkin polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın oluş nedeninin tespitine yönelik deliller toplanıyor ve tanık beyanları ile sürücünün ifadesi alınacak. Yetkililer, bölgedeki trafik güvenliği ve benzer olayların önlenmesi için gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını bildirdi.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI NEBİOĞLU BELDESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ARAZİYE UÇTU. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.