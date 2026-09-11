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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: sürücü ve 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Burdur'da akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde takla atan otomobilde sürücü Ş.Y. ile 5 yaşındaki çocuk yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: sürücü ve 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Burdur'da akşam saatlerinde kaza

Burdur merkez Şirinevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ş.Y. idaresindeki 15 AC 820 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada 2 kişi yaralandı; sürücü Ş.Y. ile araçta bulunan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay yerindeki müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURDUR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN...

BURDUR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLDE, BİRİ 5 YAŞINDA ÇOCUK OLMAK ÜZERE 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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