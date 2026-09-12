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Kontrollü yakma rüzgarla büyüyüp meyve ve sebze kasalarını kullanılmaz hale getirdi

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'nde kontrollü yakılan otluk rüzgarla yayıldı; alevler meyve ve sebze kasalarını yakarken itfaiye müdahale etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 23:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kontrollü yakma rüzgarla büyüyüp meyve ve sebze kasalarını kullanılmaz hale getirdi

Kontrollü yakma rüzgarla büyüyerek alana zarar verdi

Olayın gelişimi:

Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi 2093. Sokak yakınlarındaki otluk alanda, bir vatandaşın kontrollü şekilde yakmak istediği ateş rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrol dışına çıktı. Alevler çevredeki kuru otları hızlıca sardı ve yangın hızla yayıldı.

Müdahale ve zarar:

Olayın bildirilmesi üzerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, alevlerin yayıldığı alanda bulunan meyve ve sebze kasaları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, kontrollü yakma uygulamalarında hava koşullarının göz önünde bulundurulmasının ve benzer risklerin azaltılması için tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN DAHA FAZLA BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN DAHA FAZLA BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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