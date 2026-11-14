Kontrolünü kaybeden hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyenlerin arasına girdi

Nizip'te araç kontrolden çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 27 BHD 906 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Araç, önce önündeki otomobile çarptıktan sonra savrularak kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı ve yan yattı.

Kaza sonrası bölge kısa sürede olay yerini alan vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı; olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Meydana gelen çarpışma ve savrulma sonucu ortalık bir süreliğine savaş alanına döndü.

Kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak önce öndeki araca çarpması, ardından kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına girip yan yatması net şekilde görülüyor.

Kayıtlarda ayrıca, yan yatan aracın altında kalmaktan son anda kurtulan bir motosikletlinin anları dikkat çekiyor; bu anlar kazanın tehlike boyutunu gözler önüne serdi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada hafif yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde trafik bir süre aksadı, ekiplerin çalışmasıyla yol temizlendi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadelerinin kazanın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesinde kullanılacağını bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.