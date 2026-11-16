Konutlarda yeni öncelik: enerji verimliliği ve iklim dayanıklılığı

COP31 etkisiyle konut üretiminde yeni kriterler öne çıkıyor

COP31 kapsamında iklim değişikliğinin konut sektörüne etkilerini değerlendiren Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, enerji verimliliği, su yönetimi ve iklim dayanıklılığının konut üretiminde belirleyici hale geldiğini vurguladı. Çelik, yeni yasal düzenlemelerin sektörde dönüşümü hızlandırdığını ve sürdürülebilir konutların yaygınlaşması için üreticileri ve alıcıları destekleyen finansman modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

sektörün enerji tüketimindeki pay ve yasal zorunluluklar:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024 verilerine göre, toplam nihai enerji tüketiminin %32,8'i konut ve hizmetler sektöründen kaynaklanıyor. Bu yüksek pay, yeni düzenlemelerin önemini artırıyor. Çelik'in aktardığına göre 2025'ten itibaren 2 bin metrekare ve üzerindeki yeni binaların Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nSEB) standardında inşa edilmesi ve enerji ihtiyaçlarının en az %10'unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanması zorunlu olacak. Ayrıca 1 Ocak 2027'den itibaren yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni yapı ruhsatı alacak binalarda, yapı kullanma izni aşamasında Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi sunulması gerekecek; böylece binaların yapımından kullanımına ve yıkımına kadar oluşan sera gazı emisyonları hesaplanacak.