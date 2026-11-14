Konya ovası'nda soğuk dalgası endişe yaratmadı, mısır üreticileri nefes aldı

Konya ovası'nda son tablo

Konya Ovası'nın yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava sonrası yaşanan don riski, bölgedeki hububat ekinlerinde beklenen yaygın zararı oluşturmadı. ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz sahadaki durumu değerlendirerek, özellikle buğday ve arpada görülen yaprak uçlarındaki sararma ve siyahlaşmanın endişe nedeni olmadığını belirtti.

hububatta zarar sınırlı:

Kırkgöz, hububat ekimlerinin büyük bölümünün tamamlandığını ve ovada şu anda ekili işlerin yaklaşık yüzde 80 oranında noktalandığını aktardı. Geçen günlerde yaşanan donun, çıkışını tamamlamış hububatlarda ciddi kayıplara yol açmadığını söyleyen Kırkgöz, yaprak uçlarında görülen değişimlerin ilerleyen dönemde kurumayla birlikte döküleceğini ve yerine yeni yaprakların geleceğini vurguladı. Bu nedenle çiftçilerin panik yapmasına gerek olmadığı ifade edildi.

Konya Ovası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek alanların, Antalya ve Afyon hattına kadar uzanan bir soğuk hava dalgası getirdiği belirtildi. Ancak mevcut değerlendirmelere göre, yeni çıkış yapan ürünlerde sınırlı sıkıntılar görülebilirken, çıkışını tamamlamış sahalarda kaygı düzeyi düşük tutuluyor.

mısırda hasat nemi ve üretici önerileri:

Mısır üretiminde hasat zamanlamasının doğrudan ürünün değerine yansıdığına dikkat çeken Kırkgöz, hasat neminin yüzde 15 ve altında olmasının üretici ve tüccarlar için fizibil olduğunu belirtti. Bu yıl tarlalardaki nem oranlarının pek çok yerde yüksek kaldığı, nem düşüşünün yavaş gerçekleştiği aktarılıyor.

Don olayının mısırda nemin azalmasına katkı sağladığı ve bunun üreticiye olumlu yansıdığı kaydedildi. Ancak Kırkgöz, üreticilere yağış risklerini göz önünde bulundurarak en uygun dönemde hasadı tamamlamalarını; aksi halde tarlada yatma, koçan dökülmesi gibi zararların artabileceğini hatırlattı. Mısırı yüksek nemle hasat etmenin ürünün piyasa değerini düşürdüğü uyarısı yapıldı.

ilerleyen dönem için riskler ve beklentiler:

Kırkgöz, ilerleyen dönemlerde kar yağışının hububatta koruyucu etkisi olacağını, kar yağmadan yaşanacak don olaylarının ise büyüme dönemindeki hububatta zarar verebileceğini söyledi. Geçen yıl nisan yağışlarının olumlu geçtiği, bu yıl da yeterli kar yağışı olması halinde donun yarattığı etkilerin sınırlı kalacağı ifade edildi.

Yeni ekim yapacak çiftçilerin bu dönemde ekimlerini gerçekleştirebileceği, havaların soğuk gitmesinin ekili işler açısından şu an için problem oluşturmadığı belirtildi. Kırkgöz'ün mesajı, sahadaki gözlemlerle birlikte üreticilerin panik yerine hasat zamanı ve nem takibini önceliklendirmesi yönünde oldu.

Özetle, Konya Ovası'ndaki don alarmı hububatta geniş çaplı bir zarara dönüşmedi; mısır üreticileri için ise nemin düşmesine bağlı bir rahatlama ve hasat için avantaj söz konusu. Sahadaki izleme ve hasat nemi takibi önümüzdeki dönemde belirleyici olmaya devam edecek.

ZMO KONYA ŞUBE BAŞKANI BURAK KIRKGÖZ, ÖZELLİKLE BUĞDAY VE ARPALARDA YAPRAK UÇLARINDA GÖRÜLEBİLECEK SARARMA VE SİYAHLAŞMALARIN KORKULACAK BİR DURUM OLMADIĞINI BELİRTTİ.