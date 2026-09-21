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Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde kürek sörfü yaparken düşerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki Efe İsen, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında Mudurnu Sürmeli köyünde toprağa verildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi

Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili'nde 19 Eylül günü akşamüstü yaşanan olayda, 22 yaşındaki Efe İsen arkadaşlarıyla kürek sörfü (SUP) yaparken dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede bulunan arkadaşlarının müdahalesiyle sudan çıkarılan İsen için hemen 112 aranırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler genci önce sörf tahtası üzerinde kıyıya getirilmesi sonrası sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İsen hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından İsen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze süreci ve tören:

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan İsen'in cenazesi önce Kocaeli'nin Darıca ilçesine götürüldü. Darıca'da kılınan cenaze namazının ardından gencin naaşı memleketi Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Sürmeli köyüne getirildi.

İkindi namazını müteakip köyde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve köy halkı katıldı. Yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilen Efe İsen, ailesinin ve yakın çevresinin büyük üzüntüsüne yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma ve otopsi işlemlerine ilişkin yetkililerce yapılan açıklamalar doğrultusunda süreç takip ediliyor.

ANTALYA&#039;NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE ARKADAŞLARIYLA KÜREK SÖRFÜ (SUP) YAPARKEN DENGESİNİ KAYBEDİP...

ANTALYA'NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE ARKADAŞLARIYLA KÜREK SÖRFÜ (SUP) YAPARKEN DENGESİNİ KAYBEDİP DENİZE DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN EFE İSEN (22), MEMLEKETİ BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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