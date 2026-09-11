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Konya'da eğitim yılı öncesi okul güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı

Vali İbrahim Akın başkanlığındaki toplantıda 2026-2027 eğitim yılı öncesi Konya okullarındaki güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da eğitim yılı öncesi okul güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı

Valilikte eğitim öğretim yılı güvenlik değerlendirmesi

Konya Valiliği, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde ildeki okullarda alınan güvenlik tedbirlerini değerlendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, Vali İbrahim Akın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı; amaç, yeni dönemin öğrenciler, öğretmenler ve veliler için güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirilmesini sağlamaktı.

güvenlik tedbirleri ve planlanan çalışmalar:

Toplantıda, okullarda mevcut önlemler ile eğitim yılı boyunca hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Özellikle okul çevresi güvenliği, giriş çıkış düzenlemeleri ve olası risklere karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Ayrıca, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilmesi planlanan Okul Bahçe Görevlileri konusu değerlendirildi ve uygulama süreçleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluk paylaşımı:

Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin görüşler ve öneriler üzerinde duruldu. İlgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı; koordinasyonun artırılması, görev tanımlarının netleştirilmesi ve bilgi akışının hızlandırılması öne çıkan başlıklar oldu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutan V. Albay Yücel Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Yetkililer, değerlendirmeler sonucu belirlenen adımların takip edileceğini ve eğitim-öğretim yılı başlamadan önce gerekli düzenlemelerin tamamlanacağını bildirdi.

KONYA VALİLİĞİ TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI...

KONYA VALİLİĞİ TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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