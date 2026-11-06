Konya'da kış hazırlıkları: ulaşım ve güvenlik planları netleştirildi

Konya'da kış tedbirleri toplantısı:

İçişleri Bakanlığı'nın 'Kış Tedbirleri' genelgesi doğrultusunda düzenlenen toplantıda, Konya'da yaklaşan kış mevsimine ilişkin riskler ve uygulanacak tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantı Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve kurumlar arası uygulama adımları değerlendirildi.

toplantıya katılanlar:

Toplantıya Konya Valisi İbrahim Akın başkanlık etti. Ayrıca Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ele alınan önlemler:

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarda, trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda aksamaların önlenmesi, kar yağışı ve buzlanma durumlarına yönelik saha tedbirleri, kış lastiği uygulamaları ile sürücülerin bilgilendirilmesi gibi temel öncelikler vurgulandı. Yol ve köprülerde alınacak önlemler, tuzlama ve açma-kapama planlarıyla birlikte ele alındı.

koordinasyon ve değerlendirme:

Muhtemel kaza ve mahsur kalma durumlarına karşı AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik birimleri arasında saha koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik planlamalar tartışıldı. Toplantıda kurumlar arası görev paylaşımı, acil müdahale süreçleri ve bilgilendirme kanalları üzerine öneriler alındı. Katılımcıların görüş ve taleplerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

KONYA’DA KIŞ MEVSİMİNDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ 'KIŞ TEDBİRLERİ' KOORDİNASYON TOPLANTISI, KONYA VALİSİ İBRAHİM AKIN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.