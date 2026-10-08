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Konya'da rehabilitasyon servisiyle kaza: 8'i çocuk 9 yaralı

Konya Selçuklu'da rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 8'i çocuk 9 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da rehabilitasyon servisiyle kaza: 8'i çocuk 9 yaralı

Konya'da trafik kazası

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir rehabilitasyon merkezi servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza merkez Kosova Mahallesi, Keşmir Sokak ile Güzelçiçek Sokak kesişiminde meydana geldi.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Güzelçiçek Sokak'tan çıkış yapan S.K. yönetimindeki 42 CRM 38 plakalı rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile Keşmir Sokak'tan seyir halinde olan R.Y. idaresindeki 34 KY 2946 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada servis aracında bulunan 8 çocuk ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi; yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve araçların kaldırılması:

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici marifetiyle kaza mahallinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya&#039;da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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