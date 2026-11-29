Maç özeti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi kapsamında deplasmanda oynadığı karşılaşmada Konya BBSK'yi 81-68 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Mücadele boyunca tempoyu kontrol eden Kahramanmaraş, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan farklı galip ayrıldı.

İlk yarı ve maçın kırılma anları:

Karşılaşmanın ilk yarısı 40-39 Kahramanmaraş üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda savunma organizasyonlarını daha iyi uygulayan konuk ekip, rakibin hücum akışını kesip hücumda daha dengeli bir performans göstererek farkı açtı ve maçı bitirdi.

Öne çıkan oyuncular:

Kahramanmaraş cephesinde Brandon Jefferson 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Koray Çekici 16 sayı ve 3 blokla hücum ve savunmada katkı verdi, Boran Güler 12 sayı üretti. Ikechukwu ise 10 sayı ve 9 ribaundla çift yönlü performans sergiledi. Ev sahibinde Yiğit Çoban 16 sayı kaydetti.

Puan durumu ve sonuçların etkisi:

Bu sonuçla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, 12. maçında 10. galibiyetini alarak 22 puan ve +123 averaj ile lig sıralamasında 2. sıraya yükseldi. Konya BBSK ise 4 galibiyet, 8 mağlubiyetle 16 puan ve 13. sırada yer aldı.

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE, DEPLASMANDA KONYA BBSK’Yİ 81-68 MAĞLUP ETTİ.