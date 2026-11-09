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Konya'nın kelebekleri COP31'de yeşil diplomasiye kanat açtı

Selçuklu Belediyesi, COP31 alanında kurduğu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ile 10 farklı türden 20 bin kelebeği dünya delegasyonlarına tanıtıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Konya'nın kelebekleri COP31'de yeşil diplomasiye kanat açtı

Konya tropikal kelebek bahçesi COP31 alanında:

Selçuklu İlçe Belediyesi, Türkiye ev sahipliğinde Antalya EXPO Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebir kurulumunu alana taşıdı. Etkinlik, küresel iklim mücadelesi, sera gazı azaltımı ve yenilenebilir enerji gündemlerinin tartışıldığı zirveye 198 ülkenin katıldığı bir dönemde, 20 Kasım'a kadar devam ediyor.

Bahçenin içeriği ve ziyaretçi deneyimi:

Alanda hazırlanan benzer bahçede 10 farklı türden 20 bin kelebek ziyaretçilerle buluşuyor. Dünyanın çeşitli tropikal coğrafyalarından getirilen kelebeklerin doğal yaşamları sergilendiği bu özel alan, zirve delegasyonlarına ve ziyaretçilere kelebeklerin ekosistemdeki rolü, biyolojik çeşitlilik ile doğanın korunmasının önemi hakkında bilgilendirmeler sunuyor. Ziyaretçiler hem görsel hem de eğitici bir deneyim elde ediyor; bitki-kelebek etkileşimleri yakından izlenebiliyor.

Belediyenin hedefleri ve uluslararası temsil:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, COP31 alanındaki sunumla hem Konya'yı hem de Selçuklu'yu temsil ettiklerini belirtti. Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak COP31 alanında Konya Tropikal Kelebek Bahçemizle hem Konyamızı hem Selçuklumuzu temsil ediyoruz" diyerek projenin tanıtım ve diplomasi boyutuna vurgu yaptı. Başkan ayrıca çalışmanın kısa sürede büyük bir organizasyonla hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçenleri anladı.

Pekyatırmacı, COP31 kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda Selçuklu Belediyesi'nin yenilenebilir enerji, sıfır atık ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili çalışmalarını paylaşacağını; bu paylaşımlardan istifade etmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan, alanı ziyaret eden tüm misafirleri Tropikal Kelebek Bahçesi'ne davet ederek projenin hem kentin tanıtımına hem de iklim farkındalığına katkı sağlayacağını belirtti.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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