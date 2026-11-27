Kop Dağı'nda yamaçtan düşen kayalar kara yolunu kapattı

Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı yamaçlarından irili ufaklı kaya parçaları koparak yol üzerine savruldu. Güzergahın farklı noktalarına dağılan taşlar, yolu kullanan sürücüler için ani tehlike ve panik yarattı.

Olay ve ilk müdahale:

İhbarı alan polis ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, düşen kaya parçaları temizlenene kadar muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla yolu geçici olarak ulaşıma kapattı ve araçların geçişine izin vermedi. Sürücüler güvenli bölgelere yönlendirildi ve olay yerinde trafik akışı durduruldu.

Temizlik ve yolun açılması:

Kop Tüneli şantiyesinden gelen ekipler ve iş makineleri, yola düşen taşları yol kenarına çekmek ve güzergâhta temizlik çalışması yapmak için çalışma başlattı. Şantiyeden getirilen iş makineleriyle yürütülen müdahalenin ardından yol üzerindeki kaya parçaları kaldırıldı ve kontroller tamamlandıktan sonra kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Olay sırasında yola savrulan taşların büyüklüğü sürücülerde panik oluştururken, yetkililer özellikle geçiş halindeki araç sürücülerinin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Çalışmaların hızlı koordinasyonla tamamlanması üzerine trafik normale döndü.

KOP DAĞI’NDA KOPAN KAYALAR KARA YOLUNA DÜŞTÜ