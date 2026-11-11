Koray Aydın'ın acı vedası: annesi Pakize Aydın toprağa verildi

Koray Aydın'ın acı kaybı

Önceki dönem Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı, Bağımsız Belediye Meclis Üyesi ve iş insanı Koray Aydın, annesi Pakize Aydın'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

törene katılım:

Merhume Pakize Aydın için Yenişehir Hatuniye Camii'nde öğle/ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene dostları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

son yolculuk:

Kılınan cenaze namazının ardından merhume Pakize Aydın'ın naaşı, dualar eşliğinde Yenişehir İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koray Aydın'ı acı gününde yakınları yalnız bırakmadı.

ÖNCEKİ DÖNEM YENİŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜP BAŞKANI, BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VE İŞ İNSANI KORAY AYDIN, ANNESİ PAKİZE AYDIN’I KAYBETMENİN ACISINI YAŞADI.