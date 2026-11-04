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Körfez belediyesinden zeytin hasadıyla dayanışma seferberliği

Körfez Belediyesi, kamu alanlarındaki zeytinlerden yaklaşık 2 ton hasat yapıp yağını sıkarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Körfez belediyesinden zeytin hasadıyla dayanışma seferberliği

Körfez'te zeytin hasadı başladı:

Körfez Belediyesi, kent içindeki kamuya ait alanlarda bulunan zeytin ağaçlarında hasat çalışmalarını başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe, yol kenarları ve belediyeye ait tarım arazilerindeki ağaçlarda yürütülen işleri program dâhilinde sürdürüyor. Çalışmaların ilk gününde belediye başkanı Şener Söğüt de hasada katılarak süreci yerinde inceledi.

üretim ve dağıtım süreci:

Hasat edilen zeytinler, toplama sonrası sıkım tesislerine gönderilecek ve burada zeytinyağına dönüştürülecek. Elde edilen ürünlerin sosyal fayda amacıyla kullanılması planlanıyor; üretilen yağlar, belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

hedef ve uygulama takvimi:

Belediye yetkilileri, bu yıl için yaklaşık 2 ton zeytin toplanmasını hedeflediklerini belirtti. Ekipler, belirlenen alanlarda hasadı program dahilinde ve planlı bir şekilde gerçekleştirecek. Projenin amacı, kamuya ait kaynakların değerlendirilmesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına doğrudan katkı sağlamak olarak açıklandı. Belediye, hasat ve dağıtım sürecinin şeffaf ve düzenli yürütüleceğini vurguladı.

KÖRFEZ BELEDİYESİ, KAMUYA AİT ALANLARDA YETİŞEN ZEYTİN AĞAÇLARINDA HASAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. BU...

KÖRFEZ BELEDİYESİ, KAMUYA AİT ALANLARDA YETİŞEN ZEYTİN AĞAÇLARINDA HASAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. BU YIL YAKLAŞIK 2 TON ZEYTİN TOPLANMASI HEDEFLENİRKEN, ELDE EDİLECEK ZEYTİNYAĞLARI İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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