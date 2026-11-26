Etkinlik ve katılımcılar:

Körfez Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Esentepe Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırı'nda düzenlenen programda "Asr-ı Saadetten Günümüze Çağrı: Hâtıralarıyla Yaşayan Hanım Sahabiler" başlığı altında bir araya gelindi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan vaiz Zeynep Hacıoğlu, dinleyicilerle hanım sahabilerin hayatlarına dair örnekleri paylaştı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği buluşma, katılımcıların soruları ve sohbetlerle etkileşimli bir zeminde ilerledi.

Hanım sahabilerin örnek yaşamları:

Hacıoğlu, sunumunda hanım sahabilerin İslam tarihinin şekillenmesindeki rollerine dikkat çekti; inanç uğruna gösterdikleri kararlılık, ilim yolundaki gayretleri ve aile ile toplum hayatına yaptıkları katkılar ayrıntılı şekilde ele alındı. Konuşmada sabır, merhamet, cesaret, fedakarlık ve teslimiyet gibi değerler ön plana çıkarıldı ve bu erdemlerin günümüz kadınları ile gelecek nesiller açısından taşıdığı önem tartışıldı.

Program, hanım sahabilerin bıraktığı manevi mirasın bugüne ışık tuttuğu vurgusuyla devam etti ve dua ile sohbetin ardından sona erdi.

KÖRFEZ'DE DÜZENLENEN PROGRAMDA, İSLAM TARİHİNDEKİ HANIM SAHABİLERİN YAŞAMLARI, MÜCADELELERİ VE ÖRNEK KİŞİLİKLERİ ELE ALINDI.