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Koruma altındaki çocuklar Bilecik'te sporla güçleniyor

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar badminton ve masa tenisinde düzenli antrenmanlarla fiziksel gelişim, spor alışkanlığı ve özgüven kazanıyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Koruma altındaki çocuklar Bilecik'te sporla güçleniyor

Bilecik'te koruma altındaki çocuklar sporla gelişiyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocuklar, düzenli badminton ve masa tenisi antrenmanlarına katılarak hem fiziksel hem sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Antrenmanlar çocukların spor yapma alışkanlığı kazanmalarını, yeni beceriler edinmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini hedefliyor.

Antrenmanların hedefleri:

Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlar, çocukların koordinasyon, dayanıklılık ve takım çalışması becerilerini destekliyor. Antrenmanlar aynı zamanda çocuklara düzen, disiplin ve boş zamanlarını verimli değerlendirme alışkanlığı kazandırıyor; katılan çocuklar hem yeni beceriler öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Sorumlu açıklaması:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek için farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Spor faaliyetleri sayesinde hem sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarını hem de kendi yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz. Her çocuğumuzun ilgi duyduğu alanlarda kendisini geliştirmesi ve geleceğe özgüvenle hazırlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

BİLECİK’TE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR SPORLA GELİŞİYOR

BİLECİK’TE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR SPORLA GELİŞİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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