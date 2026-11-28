Koruma altındaki çocuklar Mehmet Akif'in şiirleriyle sahnede

Elazığ'da koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, 'Akif'in Sesi Çocuklarımızın Nefesi' projesi çerçevesinde düzenlenen şiir okuma yarışmasında bir araya geldi. Etkinlik, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi ve çocuklar ile kurum personeli programa katıldı.

etkinlikte sunulan söyleşi:

Yarışma öncesinde Fırat Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mutlu Deveci tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, fikir dünyası ve eserleri üzerine bir söyleşi yapıldı. Söyleşi, çocuklara şairin edebi mirasını ve eserlerinin temasal zenginliğini aktaracak şekilde düzenlendi.

çocukların performansı ve yankıları:

Program kapsamında çocuklar, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserinden seçilen, 'Ahlak ve İstiklal' temalı şiirleri ezbere okuyarak sahne aldı. Sunumlar duygu dolu anlara sahne olurken, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Performanslar sırasında çocukların özgüvenleri ve sahne deneyimleri ön plana çıktı.

Etkinlik, çocukların edebiyata erişimini artırmaya ve onların yaratıcı ifade olanaklarını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Program, kurum çalışanları ile çocuklar arasındaki iletişimi pekiştirirken, Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinin genç kuşaklara taşınmasına katkı sağladı.

ELAZIĞ'DA AKİF'İN SESİ ÇOCUKLARIMIZIN NEFESİ ŞİİR YARIŞMASI