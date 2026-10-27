Koruyucu ailede iş birliği çağrısı: 11 bin 72 çocuk aile ortamında büyüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen Koruyucu Aile Hizmeti Sivil Toplum Buluşması’nda koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması için sivil toplum kuruluşlarına açık çağrı yaptı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı ve koruyucu önleyici tedbirlerin aileyi ve toplumu güçlendirdiğini vurguladı.

Koruyucu ailenin rolü ve sayıların anlamı:

Göktaş, koruyucu aile hizmetinin çocukların sevilme, korunma ve bir aileye ait olma hakkını temin ettiğini belirterek bu hizmetin yalnızca bir bakım modeli olmadığını, aynı zamanda bir çocuğun güvenini yeniden inşa etme ve geleceğine umut olma işi olduğunu söyledi. Bakan, bugün ülkemizde 9 bin 327 koruyucu ailenin yanında 11 bin 72 çocuğun büyüdüğünü ifade ederek, "Bu bir sayı değil; 11 bin 72 ayrı hayat, 9 bin 327 ayrı gönül kararıdır" mesajını paylaştı.

Sivil toplumun gücü ve davet:

Koruyucu aileliğin yaygınlaşmasında sivil toplum kuruluşlarının rolüne dikkat çeken Göktaş, karar verme sürecinde ailelerin sıklıkla tanıdık seslere güvendiğini, bu nedenle dernekler, gönüllü ağlar ve yerel aktörlerin bilgilendirme ve cesaretlendirme çalışmalarının belirleyici olduğunu söyledi. Bakanlık olarak başvurudan eğitime kadar her aşamada rehberlik sağlanacağını belirterek, "Devlet olarak bizler, koruyucu aile olmak isteyen her ailenin başvurudan eğitime, her adımda rehberlik edeceğiz" çağrısını yineledi.

Gönül Elçileri Projesi'ne atıfta bulunan Göktaş, Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yürütülen bu çalışmanın hizmetin ülke geneline taşınmasında önemli olduğunu, ancak hâlâ kapıların açılmasını bekleyen çocuklar bulunduğunu vurguladı ve "daha fazla aileye ihtiyacımız var" dedi.

Gelecek hedefleri ve yerel destek:

Bakan, 2026-2035 dönemi Aile ve Nüfus 10 Yılı çerçevesinde koruyucu aile hizmetinin güçlendirileceğini belirtti. İstanbul Valisi Davut Gül de devlet kurumları ve sivil toplumun ortak çabasıyla projelere destek verildiğini, koruyucu ailelerin bu süreçteki kahramanlar olduğunu ifade ederek yerel imkânlarla ve gönüllülerle iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.

Göktaş toplantıda sivil toplum kuruluşlarından, kendi ağlarıyla bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, bir aileyi ilk adımı atmaya teşvik etmelerini, gönüllüleri yüreklendirerek daha fazla çocuğun aile şefkatiyle büyümesine katkı sunmalarını istedi. Bakanlık, sahadan gelen görüş ve önerilerle ortak bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI