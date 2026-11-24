Hareketin ayrıntıları:

Nevşehir'de, Acıgöl Damat İbrahim Paşa Anadolu Lisesi Müdürü Münir Saltekin (34), 24 Kasım Öğretmenler Günü için farklı bir etkinlik amacıyla kent merkezindeki evinden koşarak Acıgöl ilçesine hareket etti. Saltekin, yaklaşık 24 kilometrelik parkurun ardından Acıgöl Kaymakamlığı önüne ulaştı.

Karşılama ve tören:

Kaymakamlık önünde meslektaşları tarafından karşılanan Saltekin, burada düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Törenin tamamlanmasının ardından müdür, görevli olduğu okula geçerek Öğretmenler Günü programına katıldı.

Mesaj ve motivasyonu:

Saltekin, Öğretmenler Günü'nü spora yönlendiren bir etkinlikle kutlamak istediğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözünü prensip edindiğini söyleyen müdür, hafta sonları düzenli olarak koşu yaptığını ifade etti.

ACIGÖL DAMAT İBRAHİM PAŞA ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ MÜNİR SALTEKİN (34), ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA FARKLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA KENT MERKEZİNDEN GÖREV YAPTIĞI ACIGÖL İLÇESİNE 24 KİLOMETRE KOŞARAK GİTTİ.