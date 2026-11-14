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Köy okullarında siber bilinç: 270 öğrenci ve 26 öğretmene eğitim

Bayburt jandarması beş köyde düzenlediği eğitimlerde 270 öğrenci ve 26 öğretmeni güvenli internet, parola ve sosyal medya riskleriyle ilgili bilgilendirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Köy okullarında siber bilinç: 270 öğrenci ve 26 öğretmene eğitim

Köy okullarında siber bilinç: 270 öğrenci ve 26 öğretmene eğitim

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca beş köyde düzenlenen siber farkındalık programları, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda uygulandı.

Eğitimler Masat, Örence, Akşar, Konursu ve Çayıryolu köylerindeki okullarda gerçekleştirildi; programa toplam 270 öğrenci ile 26 öğretmen katıldı.

eğitim konuları:

Verilen eğitimlerde siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, parola güvenliği, siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ve dijital dünyadaki riskler ele alındı.

amaç ve hedefler:

Eğitimlerin amacı, öğrencilerin ve öğretmenlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinçlendirilmesi, güvenli internet kullanma alışkanlıklarının kazandırılması ve siber suçlara yönelik farkındalığın artırılması olarak belirtildi.

BAYBURT’TA 270 ÖĞRENCİ VE 26 ÖĞRETMENE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA 270 ÖĞRENCİ VE 26 ÖĞRETMENE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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