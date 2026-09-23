Köy okuluna bilim seferi: Gürsu'dan Gündoğdu'ya STEAM atölyeleri

Köy okuluna bilim seferi

Gürsu Belediyesi Bilim Merkezi tarafından hazırlanan ve 4009 programı kapsamında desteklenen Köyde STEAM: Robotik, 3B Tasarım ve Geri Dönüşüm Atölyeleri ile Çocuk ve Aile Bilim Etkinlikleri projesi başladı. Proje gereği teknoloji ve bilim eğitimleri Osmangazi ilçesindeki Gündoğdu İlk ve Ortaokulu'na taşındı; okul bahçesinde çocuklar için stantlar kuruldu ve eğitimlere başlandı.

Projenin hedefleri:

Projenin temel amacı, köy okullarındaki öğrencilerin bilimsel etkinliklere erişimini arttırmak; çocukların bilimi deneyerek öğrenmeleri ve teknolojiyi uygulamalı olarak deneyimlemeleridir. Etkinlikler, öğrencilerin merakını tetikleyecek atölyeler ve ailelere yönelik bilim aktiviteleriyle planlandı.

Atölye programı ve katılım:

Etkinlik alanında Üreten Çocuklar Atölyesi, Arama Kurtarma Ekibi Atölyesi, Bilim Merkezi, Sevimli Patiler Atölyesi, Sürdürülebilirlik Atölyesi, Kodlama Atölyesi ve Ahşap Tasarım Atölyesi yer aldı. Onlarca çocuk hem öğrenim dolu hem de eğlence dolu anlar yaşadı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık açılışta, "Gürsu Belediyesi olarak Üreten Çocuklar Atölyemizle başladığımız eğitim yolculuğunu, Gürsu Bilim Merkezimizle daha ileriye taşıyoruz. Her çocuğumuzun yeteneklerini keşfedebileceği fırsatlar oluşturmayı, ilçemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak görüyoruz" dedi.

Proje 22 Eylülde başlayıp 24 Eylülde sona erecek. Farklı bölgelerden getirilen 300'e yakın öğrenci bu proje kapsamında bilim ve teknolojiyi tanıyacak.

GÜRSU BELEDİYESİ BİLİM MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE TÜBİTAK 4009 PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN KÖYDE STEAM: ROBOTİK, 3B TASARIM VE GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYELERİ İLE ÇOCUK VE AİLE BİLİM ETKİNLİKLERİ PROJESİ BAŞLADI. PROJE GEREĞİ FARKLI BİR İLÇEDEKİ KÖY OKULUNA TEKNOLOJİ VE BİLİM EĞİTİMLERİNİ ULAŞTIRAN GÜRSU BELEDİYESİ, OSMANGAZİ İLÇESİNDEKİ GÜNDOĞDU İLK VE ORTAOKULU’NDA ÇOCUKLAR İÇİN STANTLAR KURDU, EĞİTİMLERE BAŞLADI.