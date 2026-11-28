Köy ziyaretleri ve muhtar görüşmeleri

Osmaneli İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belenalan, Dereyörük ve Orhaniye köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde Kaymakam Yılmaz, köylerin öncelikli ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi ve ilgili kurum müdürlerinden gelen bilgiler doğrultusunda notlar aldı.

görüşmelerde öne çıkan isimler

Belenalan Köyü Muhtarı Mehmet Keskin, Dereyörük Köyü Muhtarı İdris Çetin ve Orhaniye Köyü Muhtarı Fehmi Kayretli ile yapılan görüşmelerde, köy halkının gündemindeki konular tek tek ele alındı. Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla sohbet ederek talepleri doğrudan dinledi.

kaymakamın değerlendirmesi

Kaymakam Yılmaz, ziyaretlerin amacının çözüm bekleyen meseleleri ilgili kurumlarla birlikte değerlendirmek olduğunu belirterek, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitesinin artırılması için izleme ve koordinasyonun süreceğini ifade etti.

KAYMAKAM YILMAZ, KÖYLERİN İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ