Arda Güler'in 2019 bayram görüntüleri

Real Madrid forması giyen ve A Milli Futbol Takımı'nda yer alan Arda Güler'in, 2019 yılında henüz 14 yaşındayken memleketi Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Hayranlar köyü'nde çekilen bayram görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Görüntülerin içeriği:

Görüntülerde Arda Güler'in bayram namazının ardından babası Ümit Güler ve dedesi Mehmet Ali Güler ile birlikte köy sakinleriyle kısa süreli bayramlaştığı anlar yer alıyor. Videoda genç oyuncunun ailesiyle birlikte halkı selamladığı ve samimi bir atmosfer olduğu dikkat çekiyor.

Çekildiği yer ve zaman:

Kaynağı belirtilen görüntüler, 2019 yılına ait olup, Arda Güler'in 14 yaşında olduğu döneme ait. O günkü buluşma, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Hayranlar köyü'nde bayram namazı sonrasında gerçekleşmiş ve köy halkıyla olan selamlaşma anları kameralara yansımıştır.

ARDA GÜLER VE BABASI ÜMİT GÜLER