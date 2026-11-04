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Köyün duvarlarını renklendiren kadın tüm Türkiye'yi boyamak istiyor

Çeşme Germiyan'da yaşayan 64 yaşındaki Nuran Erden, sandalyelerden duvarlara uzanan ücretsiz resimleriyle köyün sokaklarını renklendiriyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köyün duvarlarını renklendiren kadın tüm Türkiye'yi boyamak istiyor

Germiyan köyünde renkli bir dönüşüm

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan köyünde yaşayan 64 yaşındaki Nuran Erden, elindeki boya fırçası ve kovasıyla köyün sokaklarını rengarenk çizimlerle doldurdu. Resim tutkusu ilk olarak evindeki sandalyelere yansırken, zamanla duvarlara, elektrik direklerine ve kamusal alanlara taşındı. Erden, Trakya Üniversitesi Halı Dokumacılığı bölümünden 27 yaşında mezun olduğunu ve resim yapmaya ilkokul yıllarında defterlerinde başlayıp daha sonra sandalyelere devam ettiğini aktarıyor.

Başlangıç, tepki ve dönüşüm:

Çalışmalarına 2014 yılında başladığını söyleyen Erden, ilk tepkilerin sert olduğunu, boyadığı sandalyelere gelen eleştiriler üzerine üzülse de yılmadığını anlattı. ‘‘Ben sandalyeleri boyayacağım’' dediğinde çevresinden ‘‘Sen deli misin?’' sorusuyla karşılaştığını, kendisinin ise ‘‘Ben deliyim, bu işi yapacağım, göreceksiniz. Bir sürü insan gelecek’' diyerek devam ettiğini belirtti. Bu ısrar kısa sürede komşuların da ilgisini çekti; köyün boş duvarları, Erden'in renkli çizimleriyle doldu ve zamanla köyün tanıtımına katkı sağladı.

Sanatın toplumsal dili ve ücretsiz hizmet:

Erden sadece süsleyici motifler yapmakla kalmıyor; duvarlara toplumsal mesajlar da ekliyor. Çalışmalarında 'Filistin'de şiddete dur de', 'Öğretmenler Günü kutlu olsun' ve 'köylü milletin efendisidir' gibi ifadeler yer alıyor. Ayrıca kadına şiddete hayır, aile içi şiddet, Gazze temaları ve 'Narin'in hikâyesi' gibi konuları resmederek görsel hafızaya dokunmayı amaçlıyor. Erden, yaptığı çalışmalardan ücret almadığını, boyaları kendi parasıyla temin ettiğini özellikle vurguluyor: ‘‘Kamusal alanlara gidip ücretsiz çalışmalar yaparım’'.

Çizimlerinin süresi hakkında da bilgi veren Erden, tek bir motifin genellikle 15-20 dakika hatta bazen bir saatte tamamlandığını; aklından geçeni doğrudan uyguladığı için uzun planlara ihtiyaç duymadığını söylüyor.

Turizme ve mimari mirasa etkisi:

Erden'in çalışmaları köye ziyaretçi akışı da getirdi. Fransa'dan bir aile telefondaki çeviri uygulamasıyla iletişim kurup köyü görmeye gelirken, iç turizmde ilkbahar ve sonbaharda turlar yoğunluk oluşturuyor. Bu sayede Germiyan, turizm kapsamına girmiş oldu. Erden, köyün şu an Çeşme'de son dönem Osmanlı mimarisinin yaşatıldığı bir yer olduğunu, müteahhitlerin girip eski evleri yıktığını ve bu yapıları eski güzelliklerinde yapacak usta kalmadığını ifade ederek mimari korumaya dair kaygılarını dile getiriyor.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda Bandırma'da bir okula gidip duvar resmi yaptığını hatırlatan Erden, çocuklara dokunmanın kendisi için önemli olduğunu ve farklı bölgelerden gelen taleplere yanıt verdiğini ekliyor.

Gelecek planları konusunda ise Erden'in hedefi net: tüm Türkiye'yi boyamak. Kendi ifadesiyle, ‘‘Benim hedefim tüm Türkiye'yi boyamak. İnşallah gün gelir bütün Türkiye'yi boyarım’'. Bu hedef doğrultusunda ücretsiz çalışmalar yapmaya ve kamusal alanlarda resimlerle görsel hafıza oluşturmayı sürdürmeyi planlıyor.

Bu köyün duvarları ‘rengarenk&#039;

Bu köyün duvarları ‘rengarenk'

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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